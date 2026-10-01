'कैप्टन स्मित मछार हमारे हीरो', पीएम मोदी ने की फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट की तारीफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्लाई दुबई की उड़ान में कॉकपिट में हुई घटना के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मछार की सराहना की। पीएम मोदी ने उन्हें हीरो करार दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि कैप्टन स्मित मछार एक हीरो हैं। सबसे बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए बहुत हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया। उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई। भारत को कैप्टन मच्छर पर गर्व है। उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

Captain Smit Machchhar is a HERO.



In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.



His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.



India is proud of… — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026 फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही थी। उड़ान के दौरान कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच झगड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, को-पायलट ने कैप्टन पर चाकू से हमला किया। कैप्टन स्मित मछार गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विमान को नियंत्रण में लाए और सुरक्षित लैंडिंग करवाई।