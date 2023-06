बारपेटा, एजेंसी। Assam Flood: असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी 15 जिलों के करीब 2.72 लाख लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, बजाली, बक्सा, बारपेटा, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, लखीमपुर, नागांव, नलबाड़ी और तामुलपुर जिलों में 37 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 874 गांव वर्तमान में पानी के नीचे समाए हुए है।

अकेले बारपेटा जिले में 1.70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि बजाली में 60707, लखीमपुर में 22060 और नलबाड़ी जिले में 10351 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में 5936.63 हेक्टेयर फसल भूमि बाढ़ के चपेट में आ गई।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने 61 राहत शिविर और 104 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं और 43064 लोग अभी भी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में, बाढ़ के पानी ने नलबाड़ी जिले में 222 जानवरों को बहा दिया। वहीं, नलबाड़ी और तामुलपुर जिलों में 1290 घर क्षतिग्रस्त हो गए। तटबंधों, सड़कों, पुलों, कई आंगनवाड़ी केंद्रों, कृषि बांध और पुलियों को भी बाढ़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया है।

#WATCH | The flood situation in Assam's Barpeta district is still grim as nearly 1.70 lakh people have been affected.



NDRF, SDRF, Fire & Emergency Services personnel are engaged in the rescue operations.



(Visuals from Barpeta district) pic.twitter.com/6G9nQ3gkjq