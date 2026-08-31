एग्जाम रिफॉर्म्स के बाद स्कूल ठीक करो अभियान, क्या CJP बदल रही देश की सियासत का एजेंडा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉलेजों से लेकर प्राइमरी स्कूलों तक और जंतर-मंतर से लेकर देश के गांवों तक, हर तरफ छात्रों का विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के स्कूल ठीक करो अभियान ने देश भर में सरकारी स्कूलों की बदहाली को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है।

इससे पहले NEET पेपर लीक मामले में Gen Z युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी। अब उसी राह पर चलते हुए छोटे-छोटे स्कूली बच्चों (Gen Alpha) ने भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी जवाबदेही को लेकर सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है।

CJP का सोशल ऑडिट CJP ने अपनी मुहिम के तहत सोशल मीडिया पर देश भर के बदहाल सरकारी स्कूलों के फोटो और वीडियो अपलोड करना शुरू किया, जिसने कई राज्य सरकारों के दावों की पोल खोल दी। हालांकि, CJP की टीमों का ग्राउंड वर्क के दौरान कई राज्यों के प्रशासन से सीधा टकराव भी हुआ।

राजस्थान में CJP के इस अभियान के चलते राज्य शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और मीडिया के प्रवेश पर कड़े नियम लागू कर दिए। बिना प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी गई।

इसी कड़ी में 21 अगस्त को जब CJP की एक टीम राजस्थान के एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, तो वहां स्थानीय लोगों के साथ उनकी तीखी बहस, धक्का-मुक्की और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं। यूपी से महाराष्ट्र तक छात्रों का गुस्सा उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली को लेकर बच्चे खुद सड़कों पर उतर आए। कन्नौज में टीचरों की कमी और प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और इंचार्ज प्रिंसिपल की गाड़ी घेरकर जमकर नारेबाजी की।

हमीरपुर में स्कूली बच्चों ने अपने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं उन्नाव में सरकारी आवासीय स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने घटिया खाने, पीने के पानी और शिक्षकों की कमी के खिलाफ शहर के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर दिया।

वहीं महाराष्ट्र में CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने लातूर जिले के उजानी गांव स्थित जिला परिषद स्कूल का सोशल ऑडिट किया। इसके बाद उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, महाराष्ट्र में छात्रों से बेहतर सुविधाएं तो मंत्रियों के कुत्तों को मिलती हैं।

उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने CJP कार्यकर्ताओं पर बिना इजाजत स्कूल में घुसने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया। राजनीति का बदलता रुख सीजेपी की इस मुहिम के बाद कई राज्यों ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत सुधारने के लिए नई योजनाओं और बजट की घोषणाएं की हैं। सीजेपी ने इस सफलता का श्रेय लेते हुए कहा कि उनकी छोटी सी टीम ने सरकारों को झुकने और बच्चों की आवाज सुनने पर मजबूर कर दिया है।

इस अभियान ने भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। CJP के इस अभियान ने यह साबित कर दिया कि बुनियादी मुद्दों पर भी देश के युवाओं और छात्रों को लामबंद किया जा सकता है। रणनीति बदलने पर मजबूर हुईं पार्टियां CJP की इस कामयाबी को देखकर अब पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हुई हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है।