एक रिपोर्ट और दफन राज बाहर: गुजरात में पति के इलाज के लिए कराया बेटे का बोन मैरो टेस्ट, सामने आया दुष्कर्म का मामला

पीटीआई, मोरबी। गुजरात के मोरबी में ब्लड कैंसर पीड़ित पति के इलाज के लिए महिला ने जब बेटे का बोन मैरो टेस्ट कराया तो बेटे के साथ पति का बोन मैरो का मिलान नहीं हो सका और पांच साल पुराने दुष्कर्म के मामले का हैरान करने वाला सच सामने आया।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसने 2020 में अपने पति के बोन कैंसर के इलाज के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे। कर्ज चुकाने में असमर्थता का फायदा उठाकर आरोपित ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।