असम के सोनितपुर में कार और ट्रक की टक्कर, पांच लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, तेजपुर। असम के सोनितपुर जिले में हुए एक्सीडेंट में पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार को असम के सोनितपुर जिले में कार और ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हादसा रंगापारा पुलिस स्टेशन इलाके के बालीपारा में एक पेट्रोल पंप के पास हुआ। उन्होंने बताया कि कार की टक्कर सामने से आ रहे कमर्शियल वाहन (ट्रक) से हो गई। उन्होंने कहा, "इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग कार में सवार थे।"