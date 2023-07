केरल में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में प्रेमी सहित पांच दोस्त गिरफ्तार

पुलिस ने इस संबंध में प्रेमी सहित पांचों दोस्तों पर कई मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि 17 वर्षीय लड़की के साथ उसके दोस्त और उसके परिचितों ने कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने बताया कि उसके प्रेमी सुमेश (19) उसके दोस्त शक्ति (18) अनूप (22) अभिजीत (20) और अरविंद (28) को गिरफ्तार कर लिया गया। ( जागरण - फोटो)

पुलिस ने इस संबंध में प्रेमी सहित पांचों दोस्तों पर कई मामले दर्ज किए हैं।

Your browser does not support the audio element.

पथानामथिट्टा, पीटीआई। केरल में निकट अडूर में पिछले दिसंबर से एक नाबालिग लड़की के साथ उत्पीड़न और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पांच युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 16 जुलाई (रविवार) को इस बात की जानकारी दी । पुलिस ने कई मामला किया दर्ज पुलिस ने इस संबंध में प्रेमी सहित पांचों दोस्तों पर कई मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि 17 वर्षीय लड़की के साथ उसके दोस्त और उसके परिचितों ने कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने बताया कि उसके प्रेमी सुमेश (19), उसके दोस्त शक्ति (18), अनूप (22), अभिजीत (20) और अरविंद (28) को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला जिला बाल कल्याण समिति के परामर्श सत्र के दौरान सामने आया था, जिसने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस में शिकायत मिलते ही लिया तुरंत एक्शन पुलिस ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ''हमने तुरंत लड़की का बयान दर्ज कर उसे चिकित्सा जांच के लिए भेज दिया और मामले दर्ज कर लिए हैं।'' पुलिस ने इस संबंध में सामूहिक दुष्कर्म सहित चार मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक, दुष्कर्म का पहला मामला पिछले साल दिसंबर का है, जब लड़की के दोस्त शक्ति ने उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। बाद में लड़की के करीबी अनूप ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने आगे कहा कि शक्ति एक दिन बाद अनूप, अभिजीत और अरविंद को लड़की के घर ले गया, जहां अरविंद को छोड़कर सभी ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक, जुलाई के पहले सप्ताह में मामला दर्ज किया गया।

Edited By: Ashisha Singh Rajput