    SIR के तहत एक दिन में पांच करोड़ गणना फार्म बांटे गए, चुनाव आयोग बोला तेजी से काम जारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:21 AM (IST)

    12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गुरुवार को एक ही दिन में मतदाताओं को पांच करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए। 

     मतदाताओं को 42 करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए हैं (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, नई दिल्ली। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गुरुवार को एक ही दिन में मतदाताओं को पांच करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए।

    चुनाव आयोग ने बताया कि एसआइआर के दूसरे चरण में अब तक मतदाताओं को 42 करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए हैं। इसका मतलब है कि इन राज्यों के 50.99 करोड़ मतदाताओं में से 82.71 प्रतिशत को अब तक कवर किया जा चुका है।

    जिन राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं।

    इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में भी 2026 में ही चुनाव होने वाला है। वहां मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी।