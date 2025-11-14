SIR के तहत एक दिन में पांच करोड़ गणना फार्म बांटे गए, चुनाव आयोग बोला तेजी से काम जारी

पीटीआई, नई दिल्ली। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गुरुवार को एक ही दिन में मतदाताओं को पांच करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए।

चुनाव आयोग ने बताया कि एसआइआर के दूसरे चरण में अब तक मतदाताओं को 42 करोड़ से अधिक गणना फार्म वितरित किए गए हैं। इसका मतलब है कि इन राज्यों के 50.99 करोड़ मतदाताओं में से 82.71 प्रतिशत को अब तक कवर किया जा चुका है।