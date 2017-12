राहुल गांधी को आई 'ओखी तूफान' प्रभावितों की याद, पहुंचे केरल

केरल में प्रभावित मछुआरों के प्रति सहानुभुति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि ऐसे प्राकृतिक आपदा के बाद मछुआरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

केरल (एएनआई)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहां वे ओखी तूफान के प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। केरल में प्रभावित मछुआरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि ऐसी प्राकृतिक आपदा के बाद मछुआरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप हर रोज मुश्किलों का सामना करते हैं, मुश्किलों भरी जिंदगी जीते हैं और बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है।

उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विपदा में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। बता दें कि राहुल गांधी केरल में ओखी तूफान आने के बाद वहां के लोगों पर आए संकट पर बोल रहे थे।

I think it is time that fishermen also have their ministry at the central level so that their difficulties can be dealt with quickly and immediately: Congress President-elect Rahul Gandhi in Vizhinjam, Kerala #CycloneOckhi pic.twitter.com/KndHoRYnuw