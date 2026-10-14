पहले MK स्टालिन, अब विजय ने किया हाथ से इशारा... DMK ने RSS से जोड़ा

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में हाथ का एक इशारा चर्चा का विषय बन गया है। MK स्टालिन ने सबसे पहले ऐसा किया था।

विजय ने इसे अपनाया और विधानसभा के अंदर इसे वायरल कर दिया। अब, DMK को इस इशारे का इस्तेमाल 'तमिलगा वेट्री कझगम'(TVK) के मुख्यमंत्री के खिलाफ करने का एक नया तरीका मिल गया है और RSS के झंडे को सलामी देने के तरीके से इसकी तुलना की गई है।

इस साल मार्च में, जब स्टालिन मुख्यमंत्री थे, चेन्नई में DMK मुख्यालय के बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ रहे खे, तभी पत्रकारों ने पूछा कि क्या सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी हो गई है। स्टालिन ने अपना हाथ उठाया और काटने जैसे इशारा किया, जिससे पता चला कि मामला सुलझ गया है और सीटों के बंटवारे का समझौता फाइनल हो गया है।

विधानसभा में विजय ने किया इशारा विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में एक बहस के दौरान, उन्होंने डीएमके की आलोचना की ओर स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से डीएमके सदस्यों की गैर-मौजूदगी में एक इशारा करने की इजाजत मांगी। डीएमके सदस्य सदन से बाहर चले गए। फिर विजय ने स्टालिन के उस वायरल हो चुके इशारे को दोहराया।

यह पल तुरंत चर्चा में आ गया, सत्ता पक्ष की बेंचों से तालियां बजीं और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। टीवीके ने इसे हल्के-फुल्के पर के तौर पर पेश किया। पहले स्टालिन ने किया था ऐसा ही इशारा जब स्टालिन से यह इशारा किया था तो AIADMK, जो तब मुख्य विपक्षी पार्टी थी, उसने इसे घमंड वाला इशारा बताकर आलोचना की थी। जब विजय ने इसे दोहराया तो DMK ने उनकी आलोचना की। लेकिन अब इस पर राजनीतिक खींचतान और बढ़ गई है।

DMK ने विजय के इशारे को RSS से जोड़ा DMK की आई विंग ने अब इशारे वाली लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और विजय के तेजी से पहचाने जाने वाले हाथ के इशारे को RSS के ध्वज प्रणाम या झंडे को सलामी देने के तरीके से जोड़ दिया है।