Waqf bill: 22 अगस्त को होगी JPC की पहली बैठक, वक्फ संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा

एएनआई, नई दिल्ली। वक्फ अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। यह बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि जेपीसी के सदस्यों को विधेयक के बारे में जानकारी देंगे।

The first meeting of the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Waqf (Amendment) Bill 2024 will be held on August 22 at the Parliament House Annexe in Delhi.