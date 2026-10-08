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IIT बॉम्बे कैंपस हॉस्टल में गैस लीक के बाद लगी आग, 5 लोग घायल

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM (IST)

आईआईटी बॉम्बे कैंपस में गुरुवार शाम एक हॉस्टल में गैस लीक के कारण आग लग गई। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

IIT बॉम्बे कैंपस के हॉस्टल में गैस लीक से लगी आग, पांच लोग घायल (सांकेतिक तस्वीर)

IIT बॉम्बे कैंपस के हॉस्टल में गैस लीक से लगी आग, पांच लोग घायल (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है

  2. गैस लीक से हॉस्टल में आग भड़क उठी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आईआईटी बॉम्बे कैंपस में गुरुवार शाम एक हॉस्टल में गैस लीक के कारण आग लग गई। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गैस लीक से हॉस्टल में आग भड़क उठी। घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे की और जानकारी सामने आने का इंतजार है। कैंपस प्रशासन और अग्निशमन सेवाओं ने स्थिति पर काबू पाने के प्रयास किए। यह घटना गुरुवार शाम को हुई। आगे की जांच चल रही है।