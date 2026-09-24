राजस्थान: जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग, 10 से अधिक दमकल कर्मी झुलसे

जागरण संवाददाता, जयपुर। जोधपुर में स्थित बासनों औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात को एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। तीन घंटे की मशक्कत के बावजूद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका।

दमकल कर्मी जब आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे, तभी फैक्ट्री में रखा केमिकल का टैंक फट गया। इस हादसे में 10 से अधिक दमकल कर्मी झुलस गए। झुलसे दमकल कर्मियों को जोधपुर स्थित एम्स में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है।