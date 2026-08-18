नितिन नवीन की तिरंगा फहराते हुए फोटो से छेड़छाड़, कांग्रेसी नेता पर एफआईआर
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर फहराए गए तिरंगे के चित्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में कांग्रेस नेता अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साहू बेमेतरा जिला कांग्रेस आइटी सेल के अध्यक्ष हैं।
HighLights
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज
शिकायतकर्ता ने पुलिस को सौंपे डिजिटल साक्ष्य
जेएनएन, रायपुर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर फहराए गए तिरंगे के चित्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में कांग्रेस नेता अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साहू बेमेतरा जिला कांग्रेस आइटी सेल के अध्यक्ष हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित निवास पर राष्ट्रध्वज फहराया गया था। इसी दौरान उनके आवास का एक चित्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।
आरोप है कि अरुण साहू ने इस चित्र में कथित रूप से छेड़छाड़ कर उसे अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से प्रसारित किया।
शिकायत के साथ कथित पोस्ट के स्क्रीनशाट और अन्य डिजिटल सामग्री पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।
पुलिस अब इन साक्ष्यों के आधार पर पोस्ट की सत्यता और उसके प्रसार की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि चित्र से छेड़छाड़ कर राष्ट्रध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया।
साथ ही, एडिट किए गए चित्र के माध्यम से नितिन नवीन की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। विवाद सामने आने के बाद संबंधित पोस्ट को इंटरनेट मीडिया अकाउंट से हटा दिया गया।