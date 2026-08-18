Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नितिन नवीन की तिरंगा फहराते हुए फोटो से छेड़छाड़, कांग्रेसी नेता पर एफआईआर

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:00 AM (IST)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर फहराए गए तिरंगे के चित्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में कांग्रेस नेता अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साहू बेमेतरा जिला कांग्रेस आइटी सेल के अध्यक्ष हैं।

नितिन नवीन की तिरंगा फहराते हुए फोटो से छेड़छाड़ (फोटो- एक्स)

नितिन नवीन की तिरंगा फहराते हुए फोटो से छेड़छाड़ (फोटो- एक्स)

HighLights

  1. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज

  2. शिकायतकर्ता ने पुलिस को सौंपे डिजिटल साक्ष्य

जेएनएन, रायपुर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर फहराए गए तिरंगे के चित्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में कांग्रेस नेता अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साहू बेमेतरा जिला कांग्रेस आइटी सेल के अध्यक्ष हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित निवास पर राष्ट्रध्वज फहराया गया था। इसी दौरान उनके आवास का एक चित्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

आरोप है कि अरुण साहू ने इस चित्र में कथित रूप से छेड़छाड़ कर उसे अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से प्रसारित किया।

शिकायत के साथ कथित पोस्ट के स्क्रीनशाट और अन्य डिजिटल सामग्री पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।

पुलिस अब इन साक्ष्यों के आधार पर पोस्ट की सत्यता और उसके प्रसार की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि चित्र से छेड़छाड़ कर राष्ट्रध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया।

साथ ही, एडिट किए गए चित्र के माध्यम से नितिन नवीन की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। विवाद सामने आने के बाद संबंधित पोस्ट को इंटरनेट मीडिया अकाउंट से हटा दिया गया।