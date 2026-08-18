नितिन नवीन की तिरंगा फहराते हुए फोटो से छेड़छाड़, कांग्रेसी नेता पर एफआईआर

जेएनएन, रायपुर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर फहराए गए तिरंगे के चित्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में कांग्रेस नेता अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साहू बेमेतरा जिला कांग्रेस आइटी सेल के अध्यक्ष हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित निवास पर राष्ट्रध्वज फहराया गया था। इसी दौरान उनके आवास का एक चित्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।