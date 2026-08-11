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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ऐसा क्या कहा, कार्यवाही से डिलीट हुआ कमेंट?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:31 PM (IST)

    राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कम्युनिस्टों के खिलाफ की गई टिप्पणी को कार्यवाही से हटा दिया गया है। ...और पढ़ें

    राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया निर्मला सीतारमण का बयान (फोटो-पीटीआई)

    राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया निर्मला सीतारमण का बयान (फोटो-पीटीआई)

    HighLights

    1. वित्त मंत्री की कम्युनिस्टों पर टिप्पणी राज्यसभा की कार्यवाही से हटाई गई।

    2. सीपीआई नेता पी. संदोष के आपत्ति पत्र पर सभापति का फैसला।

    3. यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेगा, वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में कम्युनिस्ट दलों के खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी के अंश को सभापति सीपी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को कार्यवाही से हटा दिया।

    वित्तमंत्री ने सोमवार को उच्च सदन में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान माकपा सदस्य जान ब्रिटास पर निशाना साधते हुए कम्युनिस्टों के बारे में टिप्पणी की थी।

    वित्त मंत्री ने UPI को लेकर कही बात

    वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया था कि ब्रिटास ने यह दावा कर गलत जानकारी फैलाई कि सरकार यूपीआइ भुगतान पर शुल्क लगाने वाली है।

    सीतारमण ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआइ भुगतान पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा और भविष्य का कोई भी शुल्क कुछ खास श्रेणियों के लेन-देन पर ही लागू होगा।

    कम्युनिस्टों के संबंध में वित्त मंत्री की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए, भाकपा नेता पी. संदोष ने सभापति को पत्र लिखकर इन टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।

    किसी मंत्री की टिप्पणियों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाना सामान्य बात नहीं है, हालांकि इसी सत्र में लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा विपक्ष के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को भी हटाया गया है।

    इससे पहले, लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबंध में सीतारमण की कुछ टिप्पणियों को भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रिकॉर्ड से हटाया था।

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