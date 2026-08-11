वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ऐसा क्या कहा, कार्यवाही से डिलीट हुआ कमेंट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में कम्युनिस्ट दलों के खिलाफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी के अंश को सभापति सीपी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को कार्यवाही से हटा दिया।

वित्तमंत्री ने सोमवार को उच्च सदन में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान माकपा सदस्य जान ब्रिटास पर निशाना साधते हुए कम्युनिस्टों के बारे में टिप्पणी की थी।

वित्त मंत्री ने UPI को लेकर कही बात

वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया था कि ब्रिटास ने यह दावा कर गलत जानकारी फैलाई कि सरकार यूपीआइ भुगतान पर शुल्क लगाने वाली है।

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआइ भुगतान पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा और भविष्य का कोई भी शुल्क कुछ खास श्रेणियों के लेन-देन पर ही लागू होगा।

कम्युनिस्टों के संबंध में वित्त मंत्री की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए, भाकपा नेता पी. संदोष ने सभापति को पत्र लिखकर इन टिप्पणियों को हटाने की मांग की थी।

किसी मंत्री की टिप्पणियों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाना सामान्य बात नहीं है, हालांकि इसी सत्र में लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा विपक्ष के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को भी हटाया गया है।