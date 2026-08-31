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'शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ दर्ज हो FIR', खरगे की रैली मामले में प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से मांग

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:50 AM (IST)

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से मांग। (फाइल फोटो।)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से मांग। (फाइल फोटो।)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हुए कथित शुद्धकरण के मुद्दे पर वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें जिन्होंने हल्द्वानी में उस जगह का शुद्धिकरण किया था जहां खरगे ने एक जनसभा को संबोधित किया था।

प्रधानमंत्री से यह अपील राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शुद्धिकरण बीजेपी-आरएसएस के लोगों का काम था और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित किया, जिसके बाद बीजेपी-आरएसएस के लोगों ने उनके मंच को 'शुद्ध' किया। यह 'शुद्धिकरण' न केवल बेहद निंदनीय और शर्मनाक सोच का प्रतीक है, बल्कि हमारे संविधान और एससी/एसटी एक्ट का गंभीर उल्लंघन और एक अपराध भी है।"

'अपराधियों पर दर्ज हो एफआईआर'

प्रियंका ने कहा कि इस अपराध के 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन्होंने प्रधानमंत्री व मोदी सरकार से उनकी इस उदासीनता का कारण पूछा। उन्होंने कहा, "अगर पीएम मोदी सच में हमारे देश के संविधान का सम्मान करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन पर कार्रवाई की जाए।"

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