भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में तेजी से मिल रही पहचान, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का संगीत, नृत्य, सिनेमा और खानपान देश को दुनिया भर के समाजों से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से पहचान मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने यहां 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित 'बृहत्तर भारत: दुनिया भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भेजे गए अपने लिखित संदेश में यह बात कही। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का यह संदेश पढ़ा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे।

पीएम मोदी ने संदेश में कहा कि विदेश से प्राचीन धरोहरों को वापस लाने के लिए कोशिशें चल रही हैं। जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में तेजी से पहचान मिल रही है। गिरमिटिया से जुड़े तीन बंदरगाहों को यूनेस्को दर्जा दिलाने की पहल करे भारत: फिजी के उच्चायुक्त भारत में फिजी के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी ने बुधवार को भारत सरकार से कोलकाता, विशाखापत्तनम और चेन्नई के बंदरगाहों के लिए यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मांगने की पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों की याद में यह कदम उठाने का आग्रह किया है।

फिजी के उच्चायुक्त ने यहां विज्ञान भवन में भारत की सभ्यतागत विरासत पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के सांस्कृतिक संस्थानों को अभिलेखों के संरक्षण और अपनी साझा विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

उन्होंने खुद को गिरमिटिया बताया और कहा कि उनके पूर्वज 1900 के दशक में दक्षिण भारत से फिजी गए थे। उन्होंने कहा,'फिजी मेरी जन्मभूमि है और भारत मेरी मातृभूमि।' इन्हें कहा जाता है गिरमिटिया गिरमिटिया शब्द का प्रयोग उन भारतीयों के लिए किया जाता है, जिन्हें फिजी, सूरीनाम, मालदीव और मारीशस जैसे देशों में बागानों में अनुबंधित मजदूरों के रूप में काम करने के लिए ले जाया गया था। उनके गीतों में जहाजों से की गई लंबी और जोखिम भरी यात्राओं का इतिहास आज भी संजोया हुआ है।