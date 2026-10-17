दिल्ली में प्रदर्शनों से त्योहारी कारोबार प्रभावित, व्यापारियों में आक्रोश, बोले- हमारी रोजी-रोटी का हो रहा नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों से दिल्ली को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। सीजेपी ने दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर शुक्रवार को प्रदर्शन का एलान किया जिसके बाद वहां कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। त्योहारी सीजन के बावजूद कनॉट प्लेस में शुक्रवार दोपहर ग्राहकों की संख्या काफी कम रही।

दुकानें खुली थीं, लेकिन प्रदर्शनों और भारी पुलिस तैनाती के कारण खरीदारों की आवाजाही प्रभावित हुई। दुकानदार और विक्रेता इस पीक सीजन में कारोबार को लेकर चिंतित हैं। वीकेंड में 80-90 प्रतिशत बिक्री होती है वीकेंड में आमतौर पर 80-90 प्रतिशत बिक्री होती है। वेंगर्स के एक प्रतिनिधि ने कहा कि अभी तो सामान्य ग्राहकों का 10 प्रतिशत भी नहीं दिख रहा। गुजरात से आई एक महिला विक्रेता, जो हर साल पारंपरिक उत्पाद बेचने आती हैं, ने बताया कि परिवार ने इस बार न आने की सलाह दी थी, फिर भी आईं लेकिन ग्राहक न के बराबर हैं।

बिक्री 10 प्रतिशत तक गिर गई कनॉट प्लेस, खान मार्केट और पुरानी दिल्ली के कई बाजारों के व्यापारियों ने बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क बंद होने और आवाजाही पर रोक से बिक्री 10 प्रतिशत तक गिर गई है।

व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर प्रदर्शनों को प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर रखने की मांग की है। कई व्यापार संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर के लिए तय की है।

कनॉट प्लेस पर मत करो प्रदर्शन न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने गुरुवार रात अपील जारी कर कहा कि हम आपके विरोध के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन कनॉट प्लेस आपका मंच नहीं, हमारा कार्यस्थल है। एसोसिएशन के पोस्टर में लिखा था कि आप बेहतर कल के लिए प्रदर्शन करते हैं, हमारे आज को मत मारो।

एनडीटीए अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम के बाद इंडिया ब्लॉक का एक और प्रदर्शन हो गया, जिससे परेशानी बढ़ गई। हमें किराया, स्टाफ का वेतन और प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ता है। भारी नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस उत्तर और दक्षिण दिल्ली को जोड़ने वाला प्रमुख हब है, इसलिए प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैफिक जाम और पाबंदियों से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने बताया कि निजामुद्दीन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, सफदरजंग और रेस कोर्स की ओर से सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि अगर तिरंगा यात्रा के कारण अवैध रूप से कारोबार प्रभावित पाया गया तो व्यापारियों को मुआवजा मिल सकता है।

दिल्ली व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा कि सादर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, भागीरथ पैलेस जैसे बाजार देशभर के खरीदारों को सेवा देते हैं। ट्रैफिक जाम और पाबंदियों से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते।

प्रदर्शनों से रोजी रोटी की मुश्किल बढ़ी सादर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि महंगाई पहले से दबाव में है, ऊपर से प्रदर्शनों ने मुश्किल बढ़ा दी। अगर त्योहारी सामान समय पर नहीं बिका तो पूंजी फंस जाएगी।