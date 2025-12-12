राजस्थान में महिला शिक्षक ने हेडमास्टर को क्लास में मारे थप्पड़, ट्रांसफर रुकवाने से थी नाराज
जागरण संवाददाता, फलोदी। राजस्थान के फलोदी जिले के पलीना साथरी राजकीय विद्यालय की महिला शिक्षक ने भरी क्लास में स्कूल के हेड मास्टर को दो थप्पड़ मार दिए।
महिला शिक्षक ने हेडमास्टर पर अश्लीलता का आरोप लगाया है, जबकि हेडमास्टर का कहना है कि महिला शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने से वह नाराज थी।
घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया।मालूम हो कि फलोदी के पलीना साथरी गांव के राजकीय विद्यालय में महज दो ही अध्यापक हैं। एक के तबादले के बाद पूरे स्कूल की व्यवस्था सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे रह जाती।
हेडमास्टर का कहना है कि अध्यापिका के तबादले की चिट्ठी की जानकारी उसने ग्रामीणों को दी, ग्रामीणों ने तबादला रुकवा दिया, जिसके चलते अध्यापिका ने उन पर यह सब गलत आरोप लगाकर हाथ उठाया है। मामले की शिकायत शिक्षा विभाग तक पहुंची है।
