MP News: रतलाम मेडिकल कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़, डीन के खिलाफ नारेबाजी

जेएनएन, रतलाम। बंजली स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जूनियर छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। छात्र-छात्राओं ने टीआइ सत्येंद्र रघुवंशी से मिलकर उन्हें लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर छात्रों को रवाना किया।

आरोपित की तलाश की जा रही है इसके बाद छात्र मेडिकल कालेज में डीन डॉ. अनिता मुथा के बंगले पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों के विरोध की सूचना पर एएसपी राकेश खाखा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत कराया।

एएसपी राकेश खाखा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित की तलाश की जा रही है। मामले में डीन की लापरवाही की बात सामने आ रही है। मेडिकल कालेज के इंटर्न डाक्टर प्रथम शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम 7:30 बजे कालेज की एक 23-24 बैच की जूनियर छात्रा पुलिस चौकी के पास टहल रही थी। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे बाइक पर अज्ञात युवक आया और छात्रा पर गलत कमेंट करते हुए उसे धक्का मारकर आगे चला गया।

गेट तक जाते हुए उसने एक अन्य छात्रा के साथ भी वही हरकत की। अगले दिन गुरुवार शाम 4:30 बजे छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर जब डीन डा. अनिता मुथा के पास पहुंचे, तो उसी दौरान गर्ल्स हास्टल के यहां भी एक अज्ञात युवक बाइक से आया और छात्रा से छेड़छाड़ कर भाग गया।

कॉलेज में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। छात्रों ने 24 घंटे में आरोपित को पकड़कर कार्रवाई नहीं करने पर वापस थाना घेरने की चेतावनी दी है। थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

डीन ने पुलिस को नहीं बताया सूत्रों के अनुसार छात्रा के साथ छेड़छाड़ की शिकायत डीन डा. अनिता मुथा को मिलने के बाद उन्होनें इसे पुलिस को नहीं बताया और मामले को दबाने का प्रयास किया। इसके बाद गुरुवार को छात्र भड़क उठे और थाने पहुंचकर खुद पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद ही आरोपित की तलाश शुरू कर दी।

सीसीटीवी जांचने पहुंची पुलिस को मेडिकल कॉलेज के आधे से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा बंद मिले। जो कैमरा लगे हैं, उनकी गुणवत्ता भी कम मिली। जिससे आरोपित की पहचान करने में पुलिस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देर रात तक पुलिस सरकारी और आसपास के ढाबों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी रही। कालेज में 250 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का दावा किया जा रहा है। एक संदिग्ध को पुलिस ने ट्रेस किया है, जिसने काली जैकेट पहनी थी और मुंह ढंका हुआ था।