नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली चाइनीज कंपनी पिजन एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून (फेमा) 1999 की धारा 37A के उल्लंघन के मामले में 3.94 करोड़ रुपये जब्त किया है। ईडी ने जांच में पाया है कि उक्त इकाई का स्वामित्व नियंत्रण चीनी नागरिकों के पास था और 82.72 करोड़ रुपये की राशि विज्ञापन खर्च के बहाने चीन और हांगकांग में भेजी गई थी। अब इस मामले में ईडी 12.25 करोड़ रुपये जब्त करेगी।

ED seized Rs 3.94 Crore in the case of Pigeon Education Technology India Private Limited under Section 37A of FEMA, 1999. Investigation revealed that the said entity was owned and controlled by the Chinese nationals and an amount of Rs 82.72 Crore has been siphoned to China and… pic.twitter.com/boyGjHaQq2