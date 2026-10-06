मुंबई में तुकाराम मुंडे की सर्जिकल स्ट्राइक, शागुन और तारदेव लंच होम समेत 11 ठिकानों पर छापेमारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। तुकाराम मुंडे का मुंबई में हंटर चालू है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग- अलग जिलों में एफडीए मिलावटखोरों और लापरवाही करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में एफडीए ने मुंबई डिवीजन में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, स्टोरेज और दस्तावेजों से जुड़े कथित उल्लंघनों के लिए 11 होटल, रेस्तरां, कैटरर और बेकरी के खिलाफ कार्रवाई की है।

इन प्रतिष्ठानों में नॉम नॉम रेस्तरां, मम्मा’स किचन, छोटूस किचन, सतकार कैटरर्स, सूरज लामा मोमोज, तारदेव लंच होम, शागुन वेज रेस्तरां, रोशन बेकरी, जोहर-ए-इस्लाम होटल, मिस्टर मोमो किंग और भारत कॉफी हाउस शामिल हैं। एफडीए के छह अक्टूबर के प्रेस नोट के अनुसार, आठ लाइसेंस और तीन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निलंबित किए गए हैं। निरीक्षण टीमों ने रेफ्रिजरेशन की खराबी, खुला खाना, मक्खियां-कीड़े, खुले कूड़ेदान, अपर्याप्त कीट नियंत्रण, कर्मचारियों की खराब स्वच्छता, मेडिकल और ट्रेनिंग रिकॉर्ड की कमी, अनुचित स्टोरेज और जंग लगे या क्षतिग्रस्त बर्तनों जैसे कई उल्लंघन पाए।

तारदेव लंच होम और शागुन वेज रेस्तरां में शिकायतों के बाद निरीक्षण में खुला खाना, रेफ्रिजरेटर का अनुचित तापमान, जमा बर्फ, मक्खियां और गंदगी मिली। जोहर-ए-इस्लाम होटल में कच्चे माल का खुला स्टोरेज, जाम नालियां, खुले कूड़ेदान और नॉन-फूड-ग्रेड प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल जैसे मुद्दे सामने आए।

सोलापुर में दूध में मिलावट सोलापुर में दो अलग-अलग मामलों में दूध के नमूनों में डिटर्जेंट मिला। महालक्ष्मी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में 7,634 लीटर दूध (मूल्य 3.05 लाख रुपये) और डेलिविश एग्रो डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 9,096 लीटर दूध (मूल्य 3.63 लाख रुपये) नष्ट किया गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूने मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद दो एफआईआर दर्ज की गईं।

नवी मुंबई में केले की केमिकल से पकाई नवी मुंबई के एक फल बाजार में एक फल व्यापारी से 1,394 किलोग्राम केले (लगभग 67,814 रुपये) जब्त किए गए। आरोप है कि केलों को एथेफोन युक्त घोल में डुबोकर कृत्रिम रूप से पकाया जा रहा था।