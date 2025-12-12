राजस्थान में कलयुगी बेटे ने जमीन के लिए कर डाली पिता की हत्या, फावड़े से सिर पर किया वार
राजस्थान के जोधपुर में सीआइएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रकाश ने गुरुवार सुबह जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पिता रामपाल की फावड़े से हमला कर हत्या कर द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में सीआइएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रकाश ने गुरुवार सुबह जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पिता रामपाल की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना में बीच-बचाव करने आए दो किसान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक का पैर टूट गया है जबकि दूसरे किसान के सिर पर कई टांके लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर घर में कहासुनी के बाद सीआइएसएफ जवान ने वारदात को अंजाम दिया। प्रकाश सुबह करीब 6 बजे जयपुर से गांव पहुंचा, जहां जमीन के पुराने विवाद को लेकर पिता से बहस होने लगी, बात बढ़ गई, तभी उसने अपने पिता पर हमला कर हत्या कर दी।
सूचना मिलते ही पीपाड़ थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है।
राजस्थान में काम से लौटते समय बीएलओ की मौत
राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में कार्यरत एक बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) की काम से लौटते समय मौत हो गई। बीएलओ के रूप में कार्यरत सरकारी स्कूल के शिक्षक विजय गुर्जर के स्वजन ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। मामला कोटपुतली पुलिस थाना क्षेत्र का है।
पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि बीएलओ विजय बुधवार देर शाम को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कोटपुतली में काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक गिर गया।
स्वजन ने कोटपुतली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है
स्वजन ने कोटपुतली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बीएलओ के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालूम हो कि इससे पहले प्रदेश में दो बीएलओ ने काम की अधिकता एवं उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताडि़त करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की है।
