जयपुर: पिता और मामा पर नाबालिग को चार लाख रुपये में बेचने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में झालावाड़ जिले में एक पिता और मामा पर अपनी नाबालिग बेटी का सौदा करने का आरोप लगा है। पिता और मामा पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को चार लाख रुपये में 36 साल के एक व्यक्ति को बेचकर उससे विवाह करवाने का आरोप है।

पुलिस ने नाबालिग के पिता, मामा और पति को गिरफ्तार किया है। भवानीमंडी पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग की पहचान उजागर होने की आशंका के चलते पुलिस ने आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

पुलिस को दो दिन पहले सूचना मिली थी कि नाबालिग ने अपने पति की हत्या करने के लिए एक व्यक्ति से संपर्क किया है। नाबालिग ने उस व्यक्ति को पिता और मामा द्वारा चार लाख रुपये में बेचने और उससे शादी करवाने के बारे में बताया।