FASTag को अब सिम कार्ड की तरह कर सकेंगे पोर्ट, नया खरीदने का झंझट खत्म; पूरा प्रोसेस जानिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर या सिम की तरह अब वाहन का फास्टैग भी पोर्ट कराना संभव होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने गुरुवार को फास्टैग पोर्टेबिलिटी की सुविधा 'वन टैग' शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत यूजर को नया फास्टैग लेने या वाहन से मौजूदा फास्टैग स्टिकर हटाने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल उसका जारीकर्ता बैंक बदलेगा।

एनएचएआई के अनुसार, यह सुविधा राजमार्गयात्रा एप में उपलब्ध ‘वन टैग’ विकल्प के जरिये ली जा सकेगी। एप पोर्टेबिलिटी की पूरी प्रक्रिया में यूजर का मार्गदर्शन भी करेगा। इसके लिए पहले यूजर को अपनी पात्रता जांचनी होगी और वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।

'वन टैग' सुविधा 'राजमार्गयात्रा' एप पर उपलब्ध राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अनुसार, देशभर में फास्टैग की पहुंच 98 प्रतिशत तक हो चुकी है और करीब 13 करोड़ यूजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्टैग ने देश की इलेक्ट्रानिक टोल वसूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब ‘वन टैग’ पहल से जारीकर्ता बैंक बदलने की प्रक्रिया आसान होने और फास्टैग व्यवस्था को और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।

एनएचएआई के अनुसार, ‘वन टैग’ पहल से बार-बार नया फास्टैग बनाने की जरूरत कम होगी। इससे टैग के प्रबंधन, भेजने और दोबारा जारी करने पर होने वाला खर्च भी घट सकता है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक बदलना आसान होने से ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार बैंक चुनने की सुविधा मिलेगी और फास्टैग व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी।