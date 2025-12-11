Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान में बवाल, इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस के झड़प में दर्जनों घायल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:40 AM (IST)

    राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा गांव में इथेनाल प्लांट लगाने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। किसानों द्वारा प्लांट की न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राजस्थान में इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन, एक दर्जन घायल (फोटो- एएनआई)

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के राठी खेड़ा गांव में इथेनाल प्लांट लगाने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन बुधवार को उग्र हो गया। किसानों द्वारा प्लांट की निमार्णाधीन दीवार तोड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

    किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उत्तेजित किसानों ने पुलिस कर्मियों व प्रशासन के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राठी खेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्लांट लगने से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा।

    इसी को लेकर बुधवार को किसानों ने पहले उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने सभा की और फिर ट्रैक्टर से प्लांट की दीवार तोड़ दी। इसी दौरान माहौल बिगड़ गया। पुलिसकर्मियों व किसानों के बीच झड़प में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया घायल हो गए, जिन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के दिए निर्देश

    प्रशासन ने टिब्बी और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है। आगामी आदेश तक स्कूलों और दुकानें को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।