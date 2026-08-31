तिहाड़ में बंद अमेरिकी किराए के सैनिक की रिहाई में जुटा परिवार, अमेरिकी दूतावास से दखल की अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक के परिवार ने भारत में उनकी हिरासत के मामले में अमेरिकी सरकार से तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) आतंकवाद से जुड़े मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है।

अदालत ने पूछताछ की अनुमति दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को NIA को 2 और 3 सितंबर को जेल में वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक कामिन्स्की विक्टर से पूछताछ की इजाजत दे दी। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर भारत और म्यांमार में सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़ी साजिश का आरोप है।

NIA ने 13 मार्च को वैन डाइक समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। आरोप है कि ग्रुप म्यांमार से मिजोरम सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा। एजेंसी का दावा है कि वे किराए के लड़ाके (मर्सिनरी) के रूप में काम कर रहे थे और जातीय संगठनों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे। उन पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं। 16 मार्च को अदालत ने NIA को 11 दिन की कस्टडी दी थी।

वैन की सेहत पर चिंता वैन डाइक के परिवार और वकीलों ने उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। परिवार का कहना है कि उनके पैर में चोट है, नजर कमजोर हो रही है और कई बार डॉक्टर की दवाएं नहीं दी गईं। अमेरिकी रिश्तेदारों से बातचीत की अनुमति भी नहीं मिली।

‘सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल’ के बयान में कहा गया कि उनकी 80 वर्ष से अधिक उम्र की मां को महीनों पहले सिर्फ पांच मिनट की इमरजेंसी कॉल की इजाजत मिली थी। 1 जून को अदालत ने इलाज और संपर्क संबंधी अर्जियां खारिज कर दीं। पेशी के दौरान वैन डाइक इतने कमजोर थे कि खड़े या चल भी नहीं पा रहे थे। अब वे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। परिवार की अपील वैन डाइक की मां शेरोन ने कहा, 'यह हमारे परिवार के लिए संकट की स्थिति है। मैथ्यू ने अपना जीवन लोगों के दुख-दर्द रिकॉर्ड करने और मदद करने में बिताया है। मैं उसकी सुरक्षित घर वापसी की अपील करते हैं।'