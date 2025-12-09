Language
    महाराष्ट्र में फर्जी विवाह रैकेट का भंडाफोड़, भगोड़ी दुल्हन गिरफ्तार; गिरोह के सरगना की तलाश

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:40 PM (IST)

    महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर एक फर्जी विवाह रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें दूल्हों से पैसे लेकर शादियां कराई जाती थी ...और पढ़ें

    भगोड़ी दुल्हन की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में फर्जी विवाह रैकेट का भंडाफोड़ (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, मु्ंबई। महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर एक फर्जी विवाह रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें दूल्हों से पैसे लेकर शादियां कराई जाती थीं। यह गिरफ्तारी तब हुई जब महिला शादी के तुरंत बाद अपने ससुराल से भागने की कोशिश कर रही थी। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और पुलिस ने महिला व तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार, एक एजेंट ने अंबाजोगाई तहसील के कोडरी गांव निवासी पीड़ित नागेश जगताप से कथित तौर पर 1.90 लाख रुपये लिए और उसे शादी कराने का आश्वासन दिया। जगताप और प्रीति राउत का विवाह कैज तहसील के एक मंदिर में दोपहर करीब 12:30 बजे संपन्न हुआ। पुलिस ने बताया कि समारोह के बाद, युगल और उनके रिश्तेदार कोडरी गांव गए।

    हालांकि, शाम करीब साढ़े चार बजे नवविवाहिता ने शौचालय जाने के बहाने भागने की कोशिश की। एक ग्रामीण ने उसे संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा और जगताप के परिवार को सूचित किया। एक अधिकारी ने बताया कि तलाश शुरू की गई और वह दिघोल अंबा बस स्टैंड के पास मिली।

    उससे पूछताछ में पता चला कि जगताप के साथ फर्जी शादी करके उसे धोखा देने की साजिश रची गई थी। जगताप की शिकायत के आधार पर पुलिस ने राउत, उसकी चाची, एक विवाह एजेंट और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज तैयार करने वाले स्थानीय नोटरी और शादी से पहले ही दूल्हे के नाम पर कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछताछ की जाएगी। तहसील अदालत नेराउत को 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।