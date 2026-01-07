'शरजील इमाम की औलादों के इरादों को कुचल देंगे' JNU में लगे नारों के बाद देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के इरादों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा, जो समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान जेएनयू में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद आया है।

फडणवीस का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक ओर लोकतंत्र की रक्षा की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये दंगे हुए, जिसमें 53 लोगों की जान गई और 700 से अधिक घायल हुए थे।