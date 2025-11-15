एस जयशंकर मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात, राजनीतिक सहयोग समेत इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

पीटीआई, मॉस्को। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि भारतीय मंत्री एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के लिए आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मास्को पहुंचेंगे। यह बैठक 17-18 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को रूसी विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे।

उन्होंने बताया कि दोनों शीर्ष नेता वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और जी-20 के भीतर सहयोग सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।