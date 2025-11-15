Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एस जयशंकर मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात, राजनीतिक सहयोग समेत इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:15 AM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेईलावरोव से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारियाजखारोवा ने कहा कि भारतीय मंत्री एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के लिए आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मॉस्को पहुंचेंगे।   

    prefferd source google
    Hero Image

    एस जयशंकर मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात (फोटो- एएनआई)

    पीटीआई, मॉस्को। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के लिए सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे।

    विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि भारतीय मंत्री एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक के लिए आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मास्को पहुंचेंगे। यह बैठक 17-18 नवंबर को होगी। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को रूसी विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि दोनों शीर्ष नेता वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और जी-20 के भीतर सहयोग सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

    जयशंकर द्वारा वोल्गा क्षेत्र में तातारस्तान की राजधानी कजान और यूराल द्वीप समूह के एकातेरिनबर्ग में दो भारतीय वाणिज्य दूतावासों का वर्चुअल उद्घाटन करने की भी उम्मीद है।

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए पांच दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। पुतिन ने पिछली बार 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था।