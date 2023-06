हमारी पीढ़ी के लिए लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करने का आजीवन सबक था आपातकाल- विदेश मंत्री जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। आज इमरजेंसी की 48वीं बरसी है। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इमरजेंसी की घटना को याद किया है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इमरजेंसी को याद करते हुए एक ट्वीट किया।

जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा कि इमरजेंसी की घोषणा की बरसी पर उन काले दिनों को याद करें और कैसे देश ने इस चुनौती पर काबू पाया। उन्होंने आगे इस बात पर जोर देकर कहा कि कैसे आपातकाल ने देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि यह मेरी पीढ़ी का निर्णायक राजनीतिक अनुभव और हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत करने का आजीवन सबक था।

On the anniversary of the declaration of Emergency, recall those dark days and how the nation overcame this challenge.



It was the defining political experience of my generation and a lifelong lesson to strengthen our democratic fabric. #DarkDaysofEmergency