हैदराबाद के सिकंदराबाद शस्त्रागार चोरी मामले में पूर्व हवलदार गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। सेना के सिकंदराबाद शस्त्रागार से हथियारों और गोला-बारूद की चोरी मामले में एक सैन्यकर्मी को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं दी, हालांकि तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सीवी आनंद ने शुक्रवार को बताया कि सेना के शस्त्रागार से हथियार और गोला-बारूद की चोरी मामले में एक पूर्व हवलदार को दोषी पाया गया है।

बोल्लारम पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित शस्त्रागार से पांच राइफल, सात पिस्तौल, 21 मैगजीन, हथियारों के लिए गोला-बारूद और एक दूरबीन चोरी हो गई थी। इस मामले में मद्रास रेजिमेंट (20वीं बटालियन), सिकंदराबाद के लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत के बाद बोल्लारम पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

चोरी का पता 31 अगस्त को गोला-बारूद भंडारण कक्ष खोलने के दौरान चला, जब उसके दरवाजे के ताले टूटे हुए पाए गए। चोरी के बाद सेना के अधिकारियों ने हथियारों के गायब होने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच शुरू की, वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू की है।

तेलंगाना के डीजीपी ने बताया कि पूर्व हवलदार यू. मल्लेश को अनुशासनहीनता और खराब स्वास्थ्य के कारण जून में सेवा से रिटायर कर दिया गया था। चोरी हुए हथियार और गोला-बारूद उससे बरामद किए गए। हम चोरी के मकसद का पता लगा रहे हैं। शुरुआती जांच के अनुसार आशंका है कि नौकरी से जल्दी सेवानिवृत्त किए जाने से नाराजगी के कारण उसने चोरी को अंजाम दिया हो।