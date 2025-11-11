Video: 'त्रिशूल', 'मरु ज्वाला', और 'अखंड प्रहार'... भारतीय सेना का दमखम देख हिल जाएगा पाकिस्तान

रेगिस्तान में सेना का बड़े पैमाने पर सेना का अभ्यास

बता दें कि इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना ने रेगिस्तान में भी बड़ी पैमाने पर अभ्यास किया है। इस अभ्यास में थार रैप्टर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर और सुदर्शन चक्र के टैंकों ने मिलकर अभ्यास किया है। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टरों ने कई तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने जासूसी, सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने और जमीनी सैनिकों को हवाई मदद पहुंचाकर दिखाया। बता दें कि यह दक्षिणी कमान रेगिस्तानी युद्धाभ्यास मरुज्वाला और अखंड प्रहार का भी हिस्सा था। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)