Exclusive Interview: 'तीन लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगी जापानी कंपनिया', पीयूष गोयल ने बताया सरकार का पूरा प्लान

राजीव कुमार, नई दिल्ली। निवेशकों को लुभाने और जापान के साथ सहयोगात्मक रिश्तों को और मजबूती देने के लिए जापान में चार दिन के अपने दौरे के अंतिम दिन वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दैनिक जागरण के सहायक संपादक राजीव कुमार से ओसाका में विस्तृत बातचीत की, पेश है उनके अंशः

प्रश्नः जापान दौरे से देश के युवाओं को क्या फायदा होने जा रहा है उत्तरः भारत में निवेश को लेकर पिछले चार दिनों में दर्जनों जापानी कंपनियों के साथ हमारी बातचीत हुई है और कई ने तो निवेश के लिए भारत की कंपनियों की पहचान भी कर ली है। आज भी बैठक के बाद जापान की एक रोबोटिक्स कंपनी ने हमें बताया कि उन्होंने निवेश के लिए कंपनी की पहचान की है। इसके अलावा, जल्द ही हमारे देश के तीन लाख युवाओं को विभिन्न सेक्टर में रोजगार देने के लिए जापानी कंपनियां प्रशिक्षण देंगी।

इन पर बातचीत हो चुकी है और यह सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जापानी कंपनियां भारतीय युवाओं के टैलेंट की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित करेंगी और फिर जापान में नौकरियां देंगी। इस काम के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जा सकता है।

ऑनलाइन भारतीय युवाओं का इंटरव्यू होगा और फिर उनका प्रशिक्षण होगा। शिपिंग सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़े सेक्टर में, कई सेक्टर में इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। जापान में युवाओं की कमी है, इसलिए हमारे युवा-युवतियों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। काबलियत वाले युवा-युवतियों को जापान की भाषा सीखकर उन्हें यहां आवेदन करना चाहिए, यहां उनके लिए बड़ी संभावना है।

प्रश्नः विदेशी कंपनियां और जापानी कंपनियां भी भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को और सुगम बनाने की बात कर रही है, सरकार क्या कर रही है उत्तरः हम प्रोसेस, प्रोसिडिंग्स और पालिसी पर ध्यान दे रहे है।औद्योगिक जगत की जो मांग है, उसके हिसाब से बदलाव लाया जा सकता है। औद्योगिक जगत के लिए केवाई सी के तरीके बदले जा सकते हैं, दूसरे देशों के साथ म्युचुअल रिकोगनिशन एग्रीमेंट (एमआरए) बढा रहे हैं।

हाईटेक उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के सर्टिफिकेशन नियम में छूट दी जा रही है। चूंकि इस सेक्टर में भारत में उत्पादन करने वाली कंपनियां कम गुणवत्ता वाले उपकरण का खुद ही इस्तेमाल नहीं करेंगी। निवेश बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है और जरूरत के हिसाब से आगे भी जारी रहेगी।

प्रश्नः चार दिनों में जापानी कंपनियों के साथ बातचीत में किन सेक्टर की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर अधिक दिलचस्पी दिखा रही थी उत्तरः विशेष प्रकार के केमिकल्स जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर व अन्य हाईटेक उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है, इसके अलावा फार्मा, सेमीकंडक्टर बनाने में लगने वाले पार्ट्स, गैस सप्लाई, टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर में कंपनियां भारत के बाजार उत्पादन शुरू करने में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है।

भारत में उत्पादन शुरू करके वे 70 लाख करोड़ डालर के 38 देशों के बाजार में निर्यात कर सकेंगे। क्योंकि इनके साथ भारत का व्यापार समझौता हो चुका है। कनाडा, इजरायल, पेरू, चिली जैसे कई देशों के साथ व्यापार समझौता एडवांस स्थिति में हैं। न्यूजीलैंड के साथ भी हमारे व्यापार समझौते पर जल्द ही अमल शुरू होने वाला है।

प्रश्नः आपने जापानी कंपनियों से कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग के मामले में भारत चीन का वन प्लस नहीं बनना चाहता है, ऐसा आपने क्यों कहा उत्तरः देखिए, भारत की अपनी ताकत है। भारत का अपना बड़ा बाजार है और हमारे यहां उत्पादन करने वालों को दुनिया के कई देशों में कारोबार करने का मौका है। इसलिए हमने ऐसा कहा। चीन वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग का हब है और कोरोना काल में सप्लाई चेन बाधित होने के बाद चीन के विकल्प के रूप में भारत को चीन वन प्लस के रूप में देखा जा रहा था।

प्रश्नः चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की विकास दर का सरकारी अनुमान जल्द ही जारी किया जाने वाला है, आपका क्या अनुमान है और क्या आप मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित होती जा रही है उत्तरः मैं समझता हूं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी भारत की विकास दर दुनिया के सभी प्रमुख देशों से अधिक रहेगी और पहले की तरह ही विकास दर में मजबूती जारी रहेगी। आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए ऐसा अनुमान है। यह बात सही है कि निर्यात लगातार बढ़ रहा है और अगस्त में भी 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन हमारी घरेलू खपत काफी अधिक है, इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित हो गई है।