तेलंगाना में 95 लाख की ठगी के मामले में बैंक का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार, 150 शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। देश के एक प्रतिष्ठित बैंक के पूर्व कर्मचारी 25 वर्षीय चैतन्य प्रमोद कुटे को तेलंगाना की आदिलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड, बैंक विवरण और ओटीपी हासिल कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

आरोपी मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला है और वर्तमान में पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में रह रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) अखिल महाजन के अनुसार, आरोपी के पास बैंक में काम करने का अनुभव था, जिससे वह ग्राहकों से बिल्कुल असली बैंक अधिकारी की तरह बात करता था।

वह ग्राहकों के मोबाइल नंबर जुटाता और अलग-अलग सिम कार्ड व फोन का इस्तेमाल कर उन्हें कॉल करता था। वह लोगों को झांसा देता था कि उनके क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन या एक्टिवेशन जरूरी है। इसके बाद वह बातों में फंसाकर गोपनीय जानकारी और ओटीपी ले लेता था।

पहचान छिपाने के लिए करता था हथकंडे ठगी गई रकम को विभिन्न यूपीआई और अमेजन से जुड़े खातों में ट्रांसफर किया जाता था। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने फोन और सिम कार्ड बदलता रहता था। पूछताछ में उसने यह भी कबूल किया कि उसने धोखाधड़ी में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था।