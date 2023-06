Kerala: फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र मामले में पूर्व SFI नेता गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की मदद करने का आरोप

केरल में फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र मामले में मंगलवार सुबह एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि विवादास्पद फर्जी प्रमाणपत्र मामले के दूसरे आरोपी अबिन सी राज को कयामकुलम पुलिस ने कोच्चि के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर मुख्य आरोपी निखिल थॉमस को फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र बनाने में मदद करने का आरोप है।

Kerala: फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र मामले में पूर्व SFI नेता गिरफ्तार।

तिरुवनंतपुरम, पीटीआई। केरल में फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र मामले में मंगलवार सुबह एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि विवादास्पद फर्जी प्रमाणपत्र मामले के दूसरे आरोपी अबिन सी राज को कयामकुलम पुलिस ने कोच्चि के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की मदद करने का आरोप पुलिस ने बताया कि राज पर संदेह था कि उसने मामले के मुख्य आरोपी निखिल थॉमस को कायमकुलम स्थित एमएसएम कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र बनाने में मदद की थी। विदेश से आरोपी को बुलाकर किया गया गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ने बताया कि अबिन सी राज विदेश में काम कर रहा था और हम उसके माता-पिता की मदद से उसे केरल बुलाए। जब वह हवाईअड्डे पर उतरा, तो हमने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में फिलहाल पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि थॉमस के बयान के अनुसार, अबिन राज ने एक एजेंसी के सहयोग से फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र बनाने में उसकी मदद की थी। थॉमस ने यह भी कहा कि उसने इसके लिए राज को पैसे भी दिए थे। सात दिन की पुलिस हिरासत में निखिल थॉमस इधर, एक स्थानीय अदालत ने पूर्व एसएफआई नेता निखिल थॉमस को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि फर्जी प्रमाणपत्र के आरोप में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने निखिल थॉमस को संगठन की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। केरल छात्र संघ (केएसयू) आरोप लगा रही है कि थॉमस ने फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने के बाद उसी कॉलेज में एमकॉम पाठ्यक्रम के लिए सीट हासिल की थी। केएसयू ने दावा किया है कि थॉमस एमएसएम कॉलेज में बीकॉम में फेल हो गए थे, लेकिन एमकॉम प्रवेश के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के कलिंगा विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र जमा किया था।

Edited By: Devshanker Chovdhary