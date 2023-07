जी-20 सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत सभी को निमंत्रण: विदेश मंत्रालय

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जी-20 सम्मेलन में शामिल होने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि वह किसी नेता विशेष पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इस समय हम इतना ही कह सकते हैं कि यह सबके सशरीर उपस्थित होने वाला सम्मेलन है।

जी-20 सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत सभी को निमंत्रण

