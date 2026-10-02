मौत के मुंह में रहकर भी निभाया फर्ज: खून से लथपथ कैप्टन मछार ने भीतर से खोला था कॉकपिट का दरवाजा

आईएएनएस, नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव जा रहे 'फ्लाईदुबई' के विमान में को-पायलट ने चाकू मारकर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार पर हमला कर दिया था। लेकिन, बुरी तरह घायल होने और खून बहने के बावजूद कैप्टन मछार ने हिम्मत नहीं हारी।

उन्होंने सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए भीतर से कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे दो पायलट और अन्य लोग अंदर जा सके और हमलावर को काबू में कर सके। इसके बाद ही विमान को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। कैप्टन के इस साहस की लोग दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं।

कैप्टन मछार कॉकपिट के दरवाजे का इमरजेंसी रिलीज मैकेनिज्म चालू करने और आपातकालीन सिग्नल भेजने के साथ-साथ विमान में मौजूद चालक दल से बात करने में भी कामयाब रहे। स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने बताया कि केबिन क्रू या बाहर का कोई भी व्यक्ति दरवाजे पर कोड डाल सकता है। लेकिन, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा खोलने के लिए कैप्टन को खुद उसे अनलाक करना पड़ता है।

अनलॉक करने का यह मैकेनिज्म असल में को-पायलट की तरफ होता है। इस मामले में को-पायलट कैप्टन पर हमला कर रहा था। फिर भी कैप्टन ने किसी तरह हाथ बढ़ाकर दरवाजा अनलाक करने का तरीका ढूंढ लिया। शायद इसी वजह से लोगों की जान बच पाई।