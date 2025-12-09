Language
    2025 के नाम दर्ज हो सकता है सबसे गर्म साल, यूरोपीय क्लाइमेट एजेंसी ने किया दावा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    यूरोपीय क्लाइमेट एजेंसी कोपरनिकस के डेटा के अनुसार, 2025 रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म साल बनने के मामले में 2023 के साथ बराबरी पर है। जनवरी से नवंबर 202 ...और पढ़ें

    यूरोपीय क्लाइमेट एजेंसी ने किया मौसम को लेकर दावा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोप की क्लाइमेट एजेंसी कोपरनिकस की ओर से पब्लिश किए गए नए डेटा के अनुसार, 2025 अभी रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म साल बनने के मामले में 2023 के साथ बराबरी पर है।

    कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) ने कहा कि यह साल लगभग निश्चित रूप से 2024 के बाद, अब तक का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल होगा। C3S ने कहा कि जनवरी से नवंबर 2025 तक ग्लोबल औसत तापमान में बढ़ोतरी 1991-2020 के औसत से 0.60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा या 1850-1900 के प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 1.48 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

    नवंबर में घटीं कई खतरनाक मौसम की घटनाएं

    एजेंसी ने यह भी कहा कि नवंबर 2025 दुनिया भर में तीसरा सबसे गर्म महीना था। इस महीने उत्तरी कनाडा और आर्कटिक महासागर में तापमान औसत से काफी ज्यादा गर्म रहा, साथ ही कई खतरनाक मौसम की घटनाएं भी हुईं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया में आए ट्रॉपिकल साइक्लोन शामिल हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर विनाशकारी बाढ़ आई और जान-माल का नुकसान हुआ।

    'जलवायु परिवर्तन की बढ़ रही गति'

    क्लाइमेट की स्ट्रेटेजिक लीड सामंथा बर्गेस ने कहा, "नवंबर में, ग्लोबल तापमान इंडस्ट्रियल दौर से पहले के लेवल से 1.54 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था और 2023-2025 के लिए तीन साल का औसत पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने की राह पर है।"

    उन्होंने कहा, "ये मील के पत्थर काल्पनिक नहीं हैं - ये जलवायु परिवर्तन की बढ़ती गति को दिखाते हैं और भविष्य में बढ़ते तापमान को कम करने का एकमात्र तरीका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को तेजी से कम करना है।"

    नवंबर 2025 में सतह की हवा का औसत तापमान 14.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस महीने के लिए 1991-2020 के औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह 2023 में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म नवंबर से 0.20 डिग्री सेल्सियस ठंडा था और नवंबर 2024 से 0.08 डिग्री सेल्सियस ठंडा था।

    एजेंसी ने और क्या बताया?

    C3S ने कहा कि नवंबर 2025 का तापमान 1850-1900 के अनुमानित औसत से 1.54 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिसका इस्तेमाल प्री-इंडस्ट्रियल लेवल को तय करने के लिए किया जाता है। अप्रैल 2025 के बाद यह इस साल का दूसरा महीना था, अक्टूबर 2025 के बाद, जब तापमान 1.50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ।

    एजेंसी ने कहा कि हालांकि 2025 में सालाना आधार पर तापमान प्री-इंडस्ट्रियल बेंचमार्क से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 2023-2025 का औसत पहली बार इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने की संभावना है।

    2015 में लगभग 200 देशों द्वारा अपनाए गए पेरिस समझौते का मकसद ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश करना है। तापमान पहले ही 1.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और ग्लोबल एमिशन लगातार बढ़ रहा है।

