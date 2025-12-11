'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारों पर कोई बुरा असर नहीं', गडकरी बोले- किसानों को हो रहा लाभ

पीटीआई, नई दिल्ली। इथेनाल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को लेकर व्यक्त की जा रही ¨चताओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर परीक्षण के बाद उन कारों पर कोई बुरा असर नहीं पाया गया है, जिनमें इथेनाल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ई-20 पेट्रोल (इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) का इस्तेमाल अच्छी बात है। यह एक पर्यावरण अनुकूल बदलाव है। यह कम प्रदूषण करता है और विदेशी मुद्रा भी बचाता है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनाल मिलाने की वजह से किसानों को गन्ना और मक्का आदि के लिए 40 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्नकाल में कहा कि इथेनाल मिश्रित ईंधन का कार्यक्रम लागू होने के बाद जो पैसा पहले कच्चे तेल के आयात पर खर्च होता था, वह अब किसानों के पास जा रहा है। जो अन्नदाता होने के साथ ही ऊर्जादाता भी बन गए हैं। इससे 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।