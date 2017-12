जिशा मर्डर केस: एर्नाकुलम कोर्ट ने दोषी अमीरुल इस्लाम को सुनाई सजा-ए-मौत

इस बर्बर अपराध के बाद अमीरुल तुरंत पेरुमबवूर से फरार हो गया था। 50 दिनों बाद उसे कांचीपुरम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

एर्नाकुलम (एएनआई)। रेप व मर्डर के दोषी अमीरुल इस्लाम को एर्नाकुलम मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया गया। बता दें कि केरल की एक दलित युवती के रेप व मर्डर मामले में अदालत ने मंगलवार को अमीरुल इस्लाम को दोषी ठहराते हुए सजा के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। युवती की मां ने भी अदालत से दोषी के लिए सजा-ए-मौत की मांग की थी।

#UPDATE: Ernakulam chief judicial magistrate court pronounces death sentence for convict Ameerul Islam in Jisha rape and murder case.