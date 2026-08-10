डेढ़ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने लगी EPFO की हायर पेंशन, लोकसभा में श्रम राज्य मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली, पीटीआई : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन स्कीम के तहत 1,49,806 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए हैं। यानी इतने कर्मियों को ईपीएफओ की हायर पेंशन मिलने लगी है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने बताया कि हायर पेंशन के लिए उच्च वेतन के तहत 15,24,365 दावे प्राप्त हुए हैं और पांच अगस्त 2026 तक 11,595 ऐसे दावे लंबित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन (हायर पेंशन) के आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में पेंशन भुगतान आदेश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से कहा था कि वह ईपीएफओ सदस्यों को उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशन योजना में उनके वास्तविक वेतन के अनुसार उच्च योगदान की सुविधा प्रदान करे। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशनरों की कुल संख्या 85,84,604 है।

मंत्री ने सदन को बताया कि एंप्लाइज पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 को ईपीएस 2026 से बदला गया है। सरकार ईपीएफओ योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशनरों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है।

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पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह सरकार के खजाने पर अस्थायी वित्तीय बोझ डालती है।