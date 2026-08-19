'जोरदार स्वागत होना चाहिए...', तारिक रहमान करेंगे भारत का दौरा; भारतीय उच्चायुक्त ने दिया पीएम मोदी का संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा यादगार हो। नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों में आई नई खटास के कारण इस यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

मंगलवार को ढाका में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेशी बिजनेस लीडर्स और भारत के'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के डेलिगेशन के लिए एक रिसेप्शन रखा था। इसमें बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने दोनों नेताओं की मुलाकात की जरूरत पर जोर दिया और रहमान को भरोसा दिलाया कि उनका शानदार स्वागत किया जाएगा।

'किया जाएगा सम्मानजनक स्वागत' न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, त्रिवेदी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बस एक बात कही। हमें मिलना चाहिए और आप मेरी तरफ से उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें भारत के प्रधानमंत्री का भरोसा है कि जब बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री भारत आएंगे तो उनका वैसा ही सम्मानजनक स्वागत होगा जिसके वे हकदार हैं।"

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते थे कि रहमान का दौरा यादगार हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल से आखिरकार दोनों देशों के लोगों और कारोबारों को फायदा होगा। भारत ने भरोसे और बातचीत पर दिया जोर त्रिवेदी ने कहा, "आखिरकार, फायदा लोगों और कारोबारों को ही होगा। इस अंतर को पाटने में दुनिया भर के कारोबारियों की बड़ी भूमिका है।" तनाव के बीच भारत ने भरोसे और बातचीत पर जोर दिया है। त्रिवेदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट के लिए रहमान की नई दिल्ली यात्रा और पीएम मोदी के साथ संभावित द्विपक्षीय बैठक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की ढाका की मांग ने प्रस्तावित दौरे को मुश्किल बना दिया है। हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हटाए जाने के बाद से भारत में रह रही हैं।