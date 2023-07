पुलिस ने बताया कि तेजस ने मंगलवार को जलहल्ली स्थित घर में स्टोल का फंदा बनाकर आत्महत्या की। परिवार के सदस्यों ने बताया कि तेजस ने अपने दोस्त के लिए पैसे उधार लिए थे। उसे लोन की ईएमआई का भुगतान करना था लेकिन उसने लोन का भुगतान नहीं किया। आरोप है कि लोन रिकवरी एजेंट्स उनके घर आए और उसे धमकी दी।

Bengaluru: लोन चुकाओ वरना भुगतना होगा परिणाम, एजेंट्स के उत्पीड़न से तंग आकार इंजीनियरिंग छात्र ने की खुदकुशी

बेंगलुरु, एजेंसी। चीनी मोबाइल एप के एजेंट्स के उत्पीड़न से तंग आकर 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र ने खुदकुशी कर ली। वे लोन नहीं चुकाने पर छात्र के मोबाइल में पड़े निजी फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि तेजस ने मंगलवार को जलहल्ली स्थित घर में स्टोल का फंदा बनाकर आत्महत्या की। परिवार के सदस्यों ने बताया कि तेजस ने अपने दोस्त के लिए पैसे उधार लिए थे। उसे लोन की ईएमआई का भुगतान करना था लेकिन उसने लोन का भुगतान नहीं किया। आरोप है कि लोन रिकवरी एजेंट्स उनके घर आए और उसे धमकी दी। वे छात्र को धमकी भरे फोन भी करते थे। तीन दिन पूर्व पिता गोपीनाथ ने अवशेष भुगतान के लिए कुछ समय मांगा लेकिन वे नहीं माने। लोन एप एजेंट्स ने मंगलवार को भी तेजस को धमकी भरे फोन किए। इसके बाद तेजस ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

