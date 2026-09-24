जर्मनी-भारत के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर, एफटीए पर जल्द हो सकते हैं हस्ताक्षर

पीटीआई, नई दिल्ली। जर्मनी ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत के साथ व्यापार, रक्षा और श्रम गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने की इच्छा जताई है।

भारत में जर्मनी के राजदूत जास्पर वीक ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि मौजूदा दौर में दोनों देशों के संबंधों का महत्व बढ़ गया है।

जास्पर वीक ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), श्रम प्रवासन और रक्षा सहयोग को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि एफटीए पर 2026 के अंत तक हस्ताक्षर हो सकते हैं।

रक्षा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि भारत के साथ संभावित छह पारंपरिक पनडुब्बियों का सौदा द्विपक्षीय संबंधों को बड़ा बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा ड्रोन और अन्य मानवरहित प्रणालियों, साइबर क्षमताओं, मिसाइल तकनीक और सेंसर के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं हैं।