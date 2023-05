Karnataka Election 2023: बेंगलुरु में चुनाव आयोग ने रोका हनुमान चालीसा का पाठ, धारा 144 का दिया हवाला

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले प्रदेश में बजरंग बली का मुद्दा छाया हुआ है। चुनाव से 24 घंटे पहले यानी मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने देशभर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का एलान किया। हालांकि, कर्नाटक में इसको लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है।

दरअसल, चुनाव आयोग ने बेंगलुरु के विजय नगर में वीएचपी कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक दिया है। वीएचपी कार्यकर्ता विजय नगर में स्थित एक मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें रोक दिया।

वीएचपी सदस्य अभिषेक ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में धारा 144 लागू होने से पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसी वजह से उन्हें रोक दिया गया।

#WATCH | A VHP member, Abhishek says that he along with other members of the organisation were stopped from reciting Hanuman Chalisa by a team of the Election Commission in Bengaluru's Vijaya Nagar today citing the imposition of Sec 144 CrPC in the area for Karnataka elections pic.twitter.com/jh4EWapNIt