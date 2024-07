धोती पहने बुजुर्ग को मॉल में नहीं मिली एंट्री तो मचा बवाल, किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठन ने किया प्रदर्शन

एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक वीडियो वायरल होने के बाद से बवाल मच गया है। दरअसल, मंगलवार की शाम को एक बुजुर्ग किसान को जीटी वर्ल्ड मॉल में एंट्री करने से रोक दिया। मॉल के सुरक्षा गार्ड ने बुजुर्ग किसान को अंदर जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह धोती पहने हुआ था। काफी बहस के बाद बुजुर्ग की मॉल में एंट्री कराई गई।

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठन ने इस कृत्य की निंदा की और बुधवार को सभी ने मिलकर जीटी वर्ल्ड मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Karnataka: A group of farmers, along with pro-Kannada organisation, protests in front of GT World Mall in Bengaluru, alleging denial of entry to a farmer who was wearing 'dhoti'. pic.twitter.com/dhf6LPOou4