Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

ताकतवर हो रहा एलनीनो, IOD अभी भी न्यूट्रल... क्यों चिंता में डूबा मौसम विभाग?

By Arvind SharmaEdited By: Swaraj Srivastava
Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:00 PM (IST)

एलनीनो के लगातार मजबूत होने और इंडियन ओशन डायपोल (आईओडी) के न्यूट्रल रहने से मानसून की कुल बारिश सामान्य से काफी कम रहने की आशंका बढ़ गई है

प्रशांत महासागर में एलनीनो लगातार मजबूत हो रहा है (फोटो: पीटीआई)

प्रशांत महासागर में एलनीनो लगातार मजबूत हो रहा है (फोटो: पीटीआई)

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। मानसून के बचे करीब डेढ़ महीने पर एलनीनो का दबाव बढ़ता दिख रहा है। प्रशांत महासागर में एलनीनो लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि हिंद महासागर का इंडियन ओशन डायपोल (आईओडी) अभी न्यूट्रल है।

सितंबर में आईओडी के पॉजिटिव होने का अनुमान है, लेकिन इसकी ताकत इतनी अधिक रहने की उम्मीद नहीं है कि वह एलनीनो के असर को पूरी तरह रोक सके। ऐसे में मानसून की कुल बारिश सामान्य से नीचे रहने का खतरा बढ़ गया है। मानसूनी सीजन में अभी तक बारिश सामान्य से 12 प्रतिशत कम है।

आईएमडी ने 31 जुलाई को अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया था। एलनीनो के मजबूत होने और आईओडी के सीमित सहारे को देखते हुए मानसून की कुल बारिश आईएमडी के अनुमान से भी नीचे जा सकती है। यह सामान्य बारिश के 90 प्रतिशत से भी नीचे जाने की आशंका जता रहे हैं। यानी दस फीसद से ज्यादा कम होने की आशंका। पूर्वानुमान 8 फीसद डेफिसिट का था।

आईएमडी के अनुसार प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम के मुताबिक आने वाले महीनों में एलनीनो और मजबूत हो सकता है। समुद्र का पानी सामान्य से करीब 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो सकता है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार इसकी तीव्रता नवंबर के आसपास चरम पर पहुंच सकती है।

एलनीनो की मजबूती मानसून के लिए ठीक नहीं। इससे मानसूनी हवाओं और नमी के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे देश में बारिश कम ही होगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मौसम प्रणालियां और स्थानीय मौसमी परिस्थितियां कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश करा सकती हैं।

ऐसे में हिंद महासागर में आईओडी की भूमिका अहम हो जाती है, जो सितंबर में पॉजिटिव हो सकता है। उस समय इसका औसत तापमान प्लस 0.6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईओडी के प्रभाव में पश्चिमी हिंद महासागर गर्म और पूर्वी हिस्सा ठंडा रहता है। इससे भारत की ओर नमी आने के हालात बने रह सकते हैं, जिससे एलनीनो का असर कुछ कम रह सकता है।

मगर ऐसा नहीं होने जा रहा है। एलनीनो की ताकत बढ़ती जा रही है और आईओडी न्यूट्रल है। मौसम विज्ञानियों का आकलन है कि आईओडी कुछ राहत जरूर दे सकता है, लेकिन एलनीनो के बढ़ते वेग को पूरी तरह रोक नहीं सकता है। सितंबर तक आईओडी का असर बढ़ेगा, तब तक मानसून का बड़ा हिस्सा बीत चुका होगा।

इसका असर बारिश के आंकड़ों में भी दिख रहा है। आईएमडी के अनुसार पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 12 प्रतिशत कम बारिश हुई। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में कमी 26 प्रतिशत, दक्षिण प्रायद्वीप में 19 प्रतिशत और उत्तर-पश्चिम भारत में 11 प्रतिशत रही। अगस्त में बारिश कमजोर रही है।

बिहार में सामान्य से 37 प्रतिशत, झारखंड में 25 प्रतिशत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 प्रतिशत की कमी बनी हुई है। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कम बारिश चिंता बढ़ा रही है। दूसरी ओर ओडिशा में सामान्य से 27 प्रतिशत और बंगाल में दो प्रतिशत अधिक बारिश हुई है।

यह भी पढ़ें- वाराणसी में मानसून का यू-टर्न: स्वतंत्रता दिवस पर भारी बारिश की चेतावनी, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा