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मध्य प्रदेश: ग्वालियर में ट्रक और डंपर की भीषण टक्कर, आठ मजदूरों ने गंवाई जान

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:33 AM (IST)

मध्य प्रदेश के भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 मजदूर घायल हो गए।

ग्वालियर में ट्रक और डंपर की भीषण टक्कर, आठ मजदूरों ने गंवाई जान (फोटो- AI Generated)

 ग्वालियर में ट्रक और डंपर की भीषण टक्कर, आठ मजदूरों ने गंवाई जान (फोटो- AI Generated)

HighLights

  1. पुलिस के अनुसार, यह हादसा रात करीब एक बजे हुआ

  2. गायों को बचाने के चक्कर में भीषण हादसा हो गया

डिजिटल डेस्क, भिंड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात भीषण सड़क हादसा हो गया। छीमका गांव के पास मजदूरों से भरी तेज रफ्तार पिकअप और सामने से आ रहे डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 मजदूर घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा रात करीब एक बजे हुआ। प्राथमिक जांच में पता चला है कि हाईवे पर बैठे गायों के झुंड को बचाने के दौरान यह दुर्घटना हुई। पिकअप में सवार सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले थे। वे धान की रोपाई का काम करने आए थे और काम पूरा होने के बाद घर लौट रहे थे।

हादसे की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत वाले मरीजों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखा गया है और उनकी शिनाख्त की जा रही है।