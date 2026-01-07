आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं में गैस रिसाव से लगी आग बुझाने का प्रयास जारी
पीटीआई, मोरी (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश के डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा जिले में ओएनजीसी के तेल के कुएं में गैस पाइपलाइन के रिसाव से लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
सोमवार दोपहर मोरी-5 तेल के कुएं में 20 मीटर ऊंची आग भड़क उठी थी। इस कुएं को दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था।
दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 में ओएनजीसी के राजामुंद्री एसेट में उत्पादन वृद्धि संचालन के लिए 1,402 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त किया था।
अधिकारियों ने बताया कि ओएनजीसी के विशेषज्ञ टीमें आग बुझाने के लिए मुंबई और दिल्ली से पहुंच चुकी हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के वरिष्ठ प्रबंधन, जिसमें दिल्ली से आए टेक्नालाजी एंड फील्ड सर्विसेस के निदेशक और संकट प्रबंधन टीम के विशेषज्ञ शामिल हैं ने कुएं का संचालन नियंत्रण संभाल लिया है।
लगातार प्रयासों से आग की तीव्रता कम हुई है, लेकिन आग अभी बुझी नहीं है। उच्च क्षमता वाले फायरवाटर पंपों के लिए निकटवर्ती ¨सचाई स्त्रोत से अस्थायी नहर बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। फायर पंप कुएं के स्थल पर पहुंच चुके हैं।
