सुपारी सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 20 ठिकानों पर एक साथ छापे

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। ईडी ने गुरुवार को सुपारी सिंडिकेट और मनी लांड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में एक साथ बड़ी कार्रवाई की।

करीब 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी से जुड़े मामले में सामने आए तथ्यों और सुरागों के आधार पर ईडी की अलग-अलग टीमों ने उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और कूचबिहार समेत असम व मिजोरम के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।

कार्रवाई सुबह करीब पांच बजे शुरू हुई, जो देर रात तक जारी रही। सभी स्थानों पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों के जवानों की तैनाती की गई थी। जांच के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों के कागजात, डिजिटल उपकरण और व्यापारिक बही-खातों को जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार जब्त दस्तावेज में करोड़ों रुपये की संपत्तियों से संबंधित कागजात भी शामिल हैं।